BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş COP-29-da iştirak etmək üçün Bakıya səfər etməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, TASS-a müsahibəsində bildirib.

