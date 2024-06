ABŞ Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı son razılaşmaları mühüm irəliləyiş hesab edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında ABŞ Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Ceyms O’Brayn deyib:

“Hesab edirəm ki, sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı son razılaşmalar irəliyə doğru çox mühüm addım idi. Demək, bu, hər iki tərəfin çox yaxşı başa düşdüyü istiqamətdir”.

