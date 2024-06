Naxçıvan Ali Məclisinə sentyabrın 1-nə seçkilər təyin olunub.

Metbuat.az Reporta-a istinadən xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri iyunun 28-də bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə sentyabrın 1-nə seçkilər təyin edilib.

