İki gün əvvəl türkiyəli məşhur kinoaktyor Tolga Sarıtaş evlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, model Zeynep Mayrukla ailə qurub. Sevgilisi ilə həyatını birləşdirən Tolqanın Zeynepdən kiçik olması müzakirə yaradıb. Həmçinin, sosial media istifadəçiləri Tolqanın yaraşıqlı olduğunu, Mayrukun ona yaraşmadığını yazıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.