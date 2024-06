Paytaxt ərazisində yeni park salınacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Pənah İmanov məlumat verib. O bildirib ki, abadlıq-quruculuq işləri çərçivəsində Xətai rayonunda da müxtəlif tədbirlər görülür:

"Ərazidə qəzalı vəziyyətdə olan bir neçə ev sökülüb. Sözügedən ərazidəki tikililər paytaxtın estetik görkəminə xələl gətirirdi".

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

