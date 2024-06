AVRO-2024: Almaniya Danimarka ilə qarşılaşır - VİDEO

Matçda məcburi fasilə başa çatıb, oyun qaldığı yerdən davam edir.

***

Almaniya və Danimarka yığmaları arasında 1/8 final görüşündə güclü yağış səbəbindən fasilə yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dortmunddakı "Siqnal İduna Park" stadionundakı matçın 35-ci dəqiqəsində görüşün ingiltərəli baş hakim Maykl Oliver qarşılaşmanı saxlayıb.

Qeyd edək ki, matçda hesab açılmayıb.

***

Almaniyada təşkil olunan futbol üzrə Avropa çempionatında Almaniya və Danimarka yığmaları arasında 1/8 final görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Dortmunddakı "Siqnal İduna Park" stadionunda keçirilir.

Qeyd edək ki, görüşü ingiltərəli baş hakim Maykl Oliver idarə edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.