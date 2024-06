Bakı-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakı) avtobuslarında sərnişindaşıma xidmətinin tarifi yenilənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sözügedən istiqamət üzrə gedişhaqqı 70 qəpik müəyyən edilib.

