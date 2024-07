Dövlət qulluğuna qəbul imtahanının nəticələri elan edilib.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nəticələr qurumun rəsmi saytına yerləşdirilib.

İştirakçılar imtahan nəticələri haqqında məlumatı mobil operatorlar (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) vasitəsilə bu imtahan üçün nəzərdə tutulan buraxılış vərəqəsində göstərilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər.

