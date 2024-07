Həftəsonu bu bürclər varlanacaq

Astroloji araşdırmalara görə, bu həftəsonu bəzi bürclər üçün kifayət qədər uğurlu olacaq. Həmçinin gəlirlərinin artacağı gözlənilir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qızlar üçün həftəsonu maddi qazanclar baxımından çox məhsuldar olacaq. Bu bürcün nümayəndələrinin mükəmməlliyi və təfərrüatlara diqqəti onları maliyyə baxımından qənaətbəxş nəticələrə gətirib çıxaracaq. Xüsusilə karyera və iş sərmayələrində düzgün addımlar atacaq Qızlar bu ay maddi cəhətdən mükafatlandırılacaqlar.

Buğalar bu həftəsonu sərmayələrinin bəhrəsini alacaqlar. Onun səbirli və inadkar xasiyyəti Buğaya maliyyə məqsədlərinə çatmağa kömək edəcək.



Bu dövrdə Buğa bürclərinin investisiyaları və qənaətləri ilə bağlı verdiyi qərarlar uzunmüddətli faydalar təmin edəcək. Etdikləri düzgün seçimlər sayəsində onların rifah səviyyəsi yüksələcək.

Oxatanlar üçün həftəsonu nikbinliklərinin və zəhmətlərinin mükafatlandırılacağı bir dövrdür. Kainat Oxatanların səylərini görəcək və onları maddi cəhətdən mükafatlandıracaq.



Bu həftə Oxatanların maliyyə imkanları ilə qarşılaşacaqları və onlardan maksimum yararlana biləcəkləri bir dövr olacaq.

