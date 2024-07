Azərbaycanın sabiq nazirinə ağır itki üz verib.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, sabiq Əmək və Əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümovun həyat yoldaşı Nəzakət Müslümova bu dəqiqələrdə uzun sürən onkoloji xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, mərhum Ağsuda dəfn ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.