Xalq artisti Emin Ağalarov Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artisti bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O, qeyd edib:

"Ad günün mübarək, əziz Leyla! Sənə cansağlığı, xoşbəxtlik, çoxlu sevinc arzulayıram. Uşaqlarımıza göstərdiyin qayğı, diqqət və hər şeydə dəstəyinə görə təşəkkür edirəm. Xoşbəxt ol, biz həmişə yanındayıq".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.