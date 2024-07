İyulun 3-də Astanada Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə toplantısında iştirak edən nümayəndə heyətlərinin başçılarının şərəfinə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin adından qeyri-rəsmi şam yeməyi verilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də tədbirdə iştirak edib.

Metbuat.az mərasimdən maraqlı fotoları təqdim edir:

