Avropa çempionatının 1/4 finalında baş tutacaq Niderland – Türkiyə matçını idarə edəcək hakimlərin adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmada baş hakim fransalı Klemen Turpin olacaq.

Qeyd edək ki, Niderlan – Türkiyə matçı iyulun 6-sı saat 23:00-da başlayacaq.

