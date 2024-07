Tanınmış jurnalist Ceyhun Musaoğluna yeni vəzifə verilib.

Bu barədə Metbuat.az-a jurnalist özü məlumat verib.

Belə ki, o, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən "İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti"nin İctimaiyyətlə Əlaqələr, vətəndaş müraciətlərinin qəbulu şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

