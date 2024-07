"Qarabağ" klubunun futbolçularının iştirakı ilə azarkeşlər üçün imza mərasimi baş tutub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, tədbirdə oyunçulardan Bəhlul Mustafazadə, Abdullah Zubir, Musa Qurbanlı, Olavio Juninyo və Kevin Medina iştirak edib.

Klubun fan-şopunda xüsusi aksiya da keçirilib. İmza mərasimi müddəti ərzində forma alan azarkeşlərdən 5 nəfərə imzalı forma hədiyyə edilib. Qaliblər püşkatma yolu ilə seçilib və hər bir forma "Qarabağ" FK oyunçuları tərəfindən imzalanıb.

