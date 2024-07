Türkiyə Ordusunun əsgəri şəhid olub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, terrorçularla toqquşma zamanı çavuş Cebrail Acar həyatını itirib.

Eyni zamanda 2 terrorçunun öldürüldüyü bildirilir.

