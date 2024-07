Kenqurular niyə arxaya gedə bilmir? - SƏBƏB

Kenqurular Avstraliyanın simvolu hesab olunur. Onlar uzun quyruqları, güclü arxa ayaqları və unikal atlama qabiliyyətləri ilə tanınırlar. Ancaq bu ecazkar heyvanlar haqqında çox az məlum olan bir fakt var.

Metbuat.az xəbər verir ki, kenqurular haqqında maraqlı faktlardan biri də onların geriyə doğru yeriyə bilməməsidir. Kenquruların geriyə doğru yeriyə bilməmələrinin ən böyük səbəbi isə anatomik quruluşlarıdır.

Kenquruların güclü arxa ayaqları onları irəliyə böyük sıçrayışlar etməkdə mahir edib. Onların ayaqları irəli hərəkəti dəstəkləyən böyük əzələlərdən və uzun sümüklərdən ibarətdir.

Ancaq əzələ və sümük quruluşu geriyə doğru hərəkət etməyi demək olar ki, qeyri-mümkün edir. Diz qapaqları və ayaq strukturları geriyə doğru elastikliyin qarşısını alır və yalnız irəli hərəkəti optimallaşdırır. Kenqurular da hərəkət edərkən quyruqlarından fəal şəkildə istifadə edirlər.

