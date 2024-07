BFB-nin dövriyyəsi 2,3 dəfə artıb

Bakı Fond Birjasında (BFB) 2024-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 17 mlrd. 651 mln. 527.2 min manat təşkil edib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.3 dəfə çoxdur.

Metbuat.az bu barədə BFB-yə istinadən xəbər verir.

Qeyd edilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızaların ticarət həcmində 64%, dövlət qiymətli kağızların ticarət həcmində isə 15% böyümə qeydə alınıb, repo əməliyyatları üzrə 226% artım olub. O cümlədən, ötən il ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatların bazarı üzrə 144% artım qeydə alınıb.

