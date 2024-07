İcra başçısı təyin olunan Adil Əliyev kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, Adil Abış oğlu Əliyev Bakı şəhəri Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

Metbuat.az onun dosyesini təqdim edir:

Adil Əliyev 1969-cu il sentyabrın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Maxta kəndində anadan olub. 1987-ci ildə Bakı idman təmayüllü internat məktəbini bitirib.



1992-ci ildə Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərindəki M. V. Frunze adına Ali Hərbi Dənizçilik Akademiyasını bitirib.



1998-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasını bitirib.



2000-ci ildən Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının prezidentidir.



2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin magistraturasını, 2010-cu ildə BDU-nun aspiranturasını bitirib.



2009-cu ildə Kikboksinq üzrə veteranlar arası dünya çempionu olub.



Adil Əliyev Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin III, IV, V və VI çağırış deputatı, Milli Məclisin sədr müavini (2020) olub.



Evlidir, 3 övladı var.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.