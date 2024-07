Bu rayonda qaz olmayacaq

Sabah Neftçala rayonunun qaz təchizatı dayandırılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, "Payız-Qış" mövsümünə hazırlıq işləri çərçivəsində tədbirlər planına uyğun olaraq 43 və 45 nömrəli qaz tənzimləmə şəbəkələrinin (QTŞ) yenisi ilə əvəzlənməsi məqsədilə əlaqədar olaraq, iyulun 9-da saat 10:00-dan etibarən işlər başa çatanadək Neftçala rayonu Bankə qəsəbəsində (ümumi 400 abonent) qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Qurum təbii qaz verilişinin dayandırıldığı müddət ərzində, abonentlərin qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamağı və təhlükəsizlik tədbirinə riayət etməyi xahiş edir.

