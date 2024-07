Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində ölkəmizdə əmək müqavilələrinin sayı 43 min müqavilə və ya 2,4 faiz artaraq 1 mln. 851 min 588-ə çatıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, əməkhaqqı islahatları, əmək müqavilələrinin sayında artım əməkhaqqı fondunda da davamlı artımla nəticələnir. Son 6 ayda əməkhaqqı fondunda daha 4,9 faiz artım qeydə alınıb.

