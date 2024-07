Qəbul imtahanında 657,1 bal toplayan Fidan İbişova Qarabağ Universitetini seçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetin sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib.

F.İbişova Füzuli rayonu, Qayıdış qəsəbəsi, 7 nömrəli tam orta məktəbin məzunudur.

