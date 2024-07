Türkiyə Ordusunun PKK terror qruplaşmasının iki üzvü öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə, terrorçular İraqın şimalındakı Qara bölgəsində keçirilən növbəti əməliyyat nəticəsində məhv edilib.

Qeyd olunub ki, Türkiyə ordusu müntəzəm əməliyyatlarla terrorçuluğa qarşı mübarizəni davam etdirir.

