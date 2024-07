"15 yaşlı qızlar plastik əməliyyat edir, faciədir" - Coşqun Rəhimov

"Çoxdur, ərin pulu olmaya-olmaya arvad dirəşir ki, plastik əməliyyat etdirsin. Kompleks halını alıb, hamı özündə qüsur axtarır. Bunlara beyinşəkilləndirmə də etsinlər".

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist Coşqun Rəhimov "Şən gənc" proqramında deyib. Aktyor plastik əməliyyatları pisləyib. O bildirib ki, 15 yaşlı qızlar plastik əməliyyat etdirir:

"Həyatda kim üçün yaşadıqlarını anlasınlar. Plastik əməliyyat trend halını alıb. Xəstəlikdir. Özlərində çatışmayanı formalaşdırırlar. Olmaz. Kiçik toxunuşlar olar, müasir dövrdür. Kiminsə hansısa kompleksi var. Amma vəhşicəsinə, inqubator kimi bir-birinin arxasınca, oxşarlıq robotlaşma gedir. Qadınlarımız bir-birinə oxşayır. 15, 16 yaşında qızlarımız bıçaq altına yatır. Bu, böyük bir faciədir. Gələcəyimiz üçün faciədir. Bunların ana, həyat yoldaşı olmağı, cəmiyyətdə formalaşmağı var. Çalışın gözəlləyi daxilinizdə axtarın, gözəlləşdirin, üzünüzə vuracaq".

Əməkdar artist Rafael İsgəndərov isə "Onun valideyni fikirləşmir, bıçaq altına göndərir? Sabah onunla ailə qurmaq istəyəndə bu sifətinə görə evlənəcək" reaksiyasını verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.