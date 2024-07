İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi ölkəsinə rəsmi səfərə dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məsud Pezeşkian rəsmi dəvəti Azərbaycan lideri ilə telefon zəngi zamanı bildirib.

Dövlət başçısı bu dəvəti məmnunluqla qəbul edib.

