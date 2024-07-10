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Karyeralarını eyni klubda bitirəcəklər? - "İnanılmaz olardı"

Karyeralarını eyni klubda bitirəcəklər? -
11:42 10 İyul 2024
193 İdman
Anar Türkeş
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Kriştiano Ronaldonun keçmiş komanda yoldaşı Pedro Mendes "Əl-Nəssr"in futbolçusunun Lionel Messi ilə” İnter Mayami”də bir araya gəlmə ehtimalını dəyərləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o Ronaldonun “İnter Mayami”yə transfer olmasının mükəmməl olacağını və tərəflərin karyeralarını birlikdə tamamlaya biləcəyini düşünür. O eyni zamanda bu transferin reallaşmasının çətin olduğunu ifadə edib. “BoyleSports”a danışan Mendes deyib:

"Kriştiano Ronaldonun "İnter Mayami"yə qoşulması azarkeşlər üçün heyrətamiz və Amerika futbolu üçün inanılmaz olardı. Bu, futbol tarixinin ən yaxşı iki oyunçusu olan Kriştiano Ronaldo və Lionel Messinin birlikdə oynayacağı deməkdir”.

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