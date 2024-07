Norveç Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinə 6 ədəd F-16 qırıcısı tədarük edəcək.

Metbuat.az “Resters“ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Norveçin Baş naziri Yonas Qar Störe məlumat verib.

Prosesin yaxın vaxtlarda başlayacağı bildirilib.

