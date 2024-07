ARB TV-nin yayımı dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kanal bu gün saat 11:00-dan yayımını dayandırıb. Yayım 14:00-da başlayacaq.

Buna səbəb isə mayın 21-də Azərbaycan Respublikası ərazisində müstəsna yayım hüququ digər audivizual yayımçıya məxsus olan "127 saat" bədii filminin yayımlanması olub.

Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında ATV-nin də yayımı müvəqqəti dayandırılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.