Moskva vilayətinin Kolomenski rayonunda qəzaya uğrayan “Sukhoi Superjet-100NEW-95” təyyarəsinin ekipaj üzvləri həlak olub.

Metbuat.az Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə operativ xidmətlər məlumat yayıb.

“İlkin məlumata görə, təyyarədə olan üç pilot həlak olub”, - məlumatda qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.