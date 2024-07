"Ukraynada gedən müharibə bütün Avropaya sıçraya və nüvə müharibəsinə çevrilə bilər".

Metbuat.az bildirir ki, bunu ABŞ-də prezidentliyə namizəd Robert Kennedi özünün "X" hesabında qeyd edib:

"Münaqişə bütün Avropa qitəsinə yayıla bilər. Burada Ukraynaya silah verən ABŞ də günahkardır".

