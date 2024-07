Bu problemi olanlar yaşıl pomidor yesin

Adətən turşu kimi istehlak edilən yaşıl pomidorun əslində bir çox faydaları mövcuddur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, liflərlə zəngin olan yaşıl pomidor eyni zamanda C və A vitamini ilə zəngindir, soyuqdəyməyə qarşı effektivdir. Yaşıl pomidorun faydaları bunlardır:

- Qəbizlik və qaz problemləri zamanı faydalıdır

- Katarakt riskini azaldır

- Qırmızı qan hüceyrələrinin çoxalmasına kömək edir

- Ölü hüceyrələrin bərpasında effektli olduğu üçün dəriyə faydalıdır

- Kalorisi azdır, lakin tox saxlayır

- Saç tökülməsinə qarşı effektivdir, kəpək problemi yaşanlar üçün faydalıdır.

