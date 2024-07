"Real Madrid" Kilian Mbappenin adı olan formanın satışından ilk gündə 800 min avro qazanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, madridlilərlə müqavilə imzalayacağı dəqiqləşən ulduz futbolçunun cəmi 1 gün ərzində 7 min forması satılıb.

Qeyd edək ki, fransız futbolçunun son klubu PSJ olub. Onun ispan klubunda təqdimat mərasimi 16 iyulda baş tutacaq.

