Amerikalı aktrisa Şannen Doherti vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun köməkçisi məlumat verib.

Bildirilib ki, aktrisanın ölümünə səbəb xərçəng xəstəliyi olub.

