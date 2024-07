“Real Madrid” “Arsenal” və "Fənərbaxça" kimi klublarda forma geyinən Məsut Özil futbolçu karyerasını başa vurandan sonra bodibildinqlə məşğul olmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun futbol oynadığı vaxtlardan fərqli olaraq daha yaxşı fiziki formada olduğu müşahidə edilib. Məsut Özilin sosial mediada paylaşdığı foto maraqla qarşılanıb.

