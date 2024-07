2024-cü ilin II rübündə mənzil bazarında qiymətlər 2023-ci ilin II rübünə nisbətən, 9.2% bahalaşıb. Cari ilin II rübündə ilkin mənzil bazarında qiymətlər, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10.3%, təkrar mənzil bazarında qiymətlər isə 9.2% artıb.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, 2024-cü ilin II rübündə mənzil bazarında qiymətlər əvvəlki rüb ilə müqayisədə 2,2%, o cümlədən ilkin mənzil bazarı üzrə 3.3%, təkrar mənzil bazarı üzrə 2,2% bahalaşıb.

