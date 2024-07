Ermənistanda təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az "Sputnik-Armeniya"ya istinadən bildirir ki, qəza Kotayk vilayətinin Yeqvard şəhəri yaxınlığında olub.

Belə ki, "An-2" təyyarəsinin qəzaya düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb.

