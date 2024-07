Avqustda ailə quracaq üç bürc

Astroloqlara görə, avqust ayında 3 bürc sevgi münasibətlərində uğurlu zolağa daxil olacaqlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Balıqlar - avtust ayında eşq həyatınızda hər şey yolunda gedəcək. Partnyorunuzla bağlı hər şey qaydasındadırsa, evliliklə bağlı düşünməyin əsl zamanıdır.

Şir - bu bürclər altında doğulan qadınla avqustda evlilik təklifi ala bilərlər. Onlar üçün avqustda şəxsi münasibətlərdə hər şey xoş keçəcək.

Əqrəb - gələn ay partnyoru ilə münasibətlərini rəsmiləşdirə biləcək bürclərdən biri də Əqrəblərdir. Onlar üçün qərar vermək çətin olsa da, peşman olmayacaqlar.

