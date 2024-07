Azərbaycanda futbol klubunun rəhbəri suda boğularaq ölüb.

Metbuat.az İdmanxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan II liqa təmsilçilərindən “Ağdaş” klubunun rəhbəri Rəhman Əliyev Ağdaş rayonunda su kanalında bataraq ölüb.

34 yaşlı Əliyev evliydi, 3 övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.