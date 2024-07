Əvvəlki illərdən bağlı qalmış 4 ağır cinayətin üstünün açılması təmin edilib.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Baş Prokurorluqda keçirilən Geniş Kollegiya İclasında Baş prokuror Kamran Əliyev məlumat verib:

"2024-cü ilin birinci yarımilində prokurorluq, daxili işlər və digər aidiyyəti orqanlarla ilə birgə keçirilmiş peşəkar istintaq-əməliyyat tədbirləri ilə ötən illərdən bağlı qalmış qeyri-aşkar şəraitdə törədilmiş 4 qəsdən adam öldürmə cinayətin üstünün açılması təmin edilmişdir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.