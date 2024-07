İndiyə qədər növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar qeydə alınan müşahidəçilərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib.

İndiyə qədər 480 yerli müşahidəçi qeydə alınıb.

Onlardan 344 nəfər öz təşəbbüsü, 10 nəfər QHT-lərin təşəbbüsü ilə, 126 nəfər isə xüsusi icazə almış müşahidəçilərdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.