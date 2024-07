Yeni mövsümə hazırlaşan "Neftçi" almaniyalı futbolçu Robert Baueri transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 29 yaşlı müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə bağlanıb.

O, "ağ-qaralar"ın heyətində 23 nömrəli formanı geyinəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.