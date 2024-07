Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının Binə qəsəbəsində ata iki oğlunu bıçaqlayaraq onlardan birini öldürüb.1974-cü il təvəllüdlü Rza Eyyubov əvvəlcə oğlu 2014-cü il təvəllüdlü Əli Eyyubova çoxsaylı bıçaq xəsarəti yetirib. Ata daha sonra 4 yaşlı oğlu Teymur Eyyubova çoxsaylı bıçaq zərbəsi vurub. 10 yaşlı Əli hadisə yerində ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş vermiş dəhşətli hadisənin təfərrütaları məlum olub.



Ətraflı RTV-nin sujetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.