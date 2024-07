Azərbaycanın 18 yaşadək qızlardan ibarət basketbol millisi Kosovonun paytaxtı Priştinada təşkil olunan Avropa çempionatının C divizionunda bu gün növbəti matçına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Evren Alkayanın rəhbərlik etdiyi komanda yer aldığı B qrupunda Gürcüstan yığması ilə qarşılaşıb.

Qarşılaşma yığmamızın 74:68 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Bu qalibiyyət Azərbaycan millisini Avropa çempionatının yarımfinalına daşıyıb.

Qeyd edək ki, ilk oyunda Albaniyanı 72:53 hesabı ilə məğlub edə

