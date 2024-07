Azərbaycan Serbiyanı COP29-a dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki ölkənin ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyasının 8-ci iclasında çıxış edən iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov sözügedən dəvətlə qarşı tərəfə müraciət edib.

“Fürsətdən istifadə edərək, Serbiyanı bu ilin noyabrında paytaxt Bakıda keçiriləcək COP29-a dəvət edirik”, - deyə o bildirib.

