"MTV Azərbaycan" telekanalına icraçı direktor əvəzi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Fariz Əliyev təyin edilib.

İcraçı direktorun səlahiyyətlərini icra edən Fariz Əliyev yeni vəzifəsində artıq işə başlayıb.

