Bakının Sabunçu rayonunda bir nəfəri maşın vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Bakıxanov qəsəbəsində baş verib. Belə ki, 1997-ci il təvəllüdlü Şıxlı Ziya Şükür oğlu restorandan çıxıb əks tərəfə keçmək istəyərkən onu minik avtomobili vurub.

Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.