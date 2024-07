Çoxları bilməsə də, "Lotu Bəxtiyar"ın anası Şəfiqə xanım həm də aktrisa kimi fəaliyyət göstərib.

Metbuat.az Kult.az-a istinadən xəbər verir ki, qanuni oğru "Lotu Bəxtiyar"ın anası Şəfiqə xanım “O olmasın, bu olsun” filmində epizodik rola çəkilib.

Məşhur xanəndə səhnəsində elə xanəndənin solunda dayanan qadın Bəxtiyarın anası Şəfiqə xanımdır. O, bu filmdən başqa heç bir filmə çəkilməyib.

Qeyd edək ki, Şəfiqə xanım eyni zamanda bağça müəllimi işləyirdi.

