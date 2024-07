Tanınmış müğənni, "Madteen" ləqəbi ilə tanınan Mətin Hüseynzadə ölümdən dönüb.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni avtoyuma məntəqəsinin qarşısında dayanarkən taksi xidməti göstərən avtomobil idarəetməni itirərək digər maşına çırpılıb. Xoşbəxtlikdən müğənni özünü kənara ata bilib və xəsarət almayıb.

Lakin avtomobil digər şəxsə çırpılıb. Həmin hadisənin görüntüsünü təqdim edirik:

