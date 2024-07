Galaxy AI yeni yüksəkliklərdə: Samsung Galaxy Z Fold6 və Z Flip6

Parisdə keçirilən Galaxy Unpacked sərgisində Samsung Electronics tamamilə yeni Galaxy Z Fold6 və Galaxy Z Flip6, həmçinin Galaxy Buds3 və Galaxy Buds3 Pro-nu elan etdi.

Bildiyiniz kimi, bu ilin əvvəlində Samsung Galaxy AI-ın imkanları sayəsində mobil süni intellektin yeni dövrünü açdı. Galaxy Z Fold-un böyük ekranı, FlexWindow Galaxy Z Flip və əfsanəvi FlexMode rejimindən maksimum istifadə etməklə, Galaxy Z Fold6 və Flip6 süni intellektdən daha çox istifadə üçün daha çox imkanlar təqdim edəcək.

Samsung-un qatlanan cihazlarda davamlı innovasiyası portativlik üçün optimallaşdırılmış ən nazik və ən yüngül Galaxy Z seriyasını yaratdmağa imkan verdi. Düz kənarları olan mükəmməl simmetrik dizayn estetik hamarlıq təmin edir və Galaxy Z Fold6-nın yeni qapaq ekranının ölçüləri daha təbii görünüşü təmin edir. Dizayn təkmilləşdirmələri bərabər, yeni Galaxy Z seriyası həm də daha möhkəmdir. Menteşenin şarnirli quruluşu və kənarları xarici təsirin bərabər paylanılması təmin edir. Bundan əlavə, əsas ekrandakı gücləndirilmiş təbəqələr qatlanan hissələri mühafizə edir.

Ən yeni Galaxy Z seriyası həmçinin təkmilləşdirilmiş Armor Aluminum alüminium örtüyü və Corning® Gorilla®Glass Victus® 2 şüşəsi ilə təchiz edilib ki, bu da onu bu günə qədər ən davamlı ekran edir.

Galaxy Z seriyasının hər bir elementi təkcə etibarlı deyil, həm də güclüdür. Galaxy Z Fold6 və Flip6 Galaxy üçün Snapdragon® 8 Gen 3 mobil platforması ilə təchiz olunub - ən qabaqcıl Snapdragon mobil prosessoru, öz sinfində ən yaxşı CPU, GPU və NPU performansını özündə birləşdirir. Prosessor süni intellekt üçün optimallaşdırılıb və artan ümumi performansla yanaşı təkmilləşdirilmiş qrafika təklif edir. Təkmilləşdirilmiş soyutma sistemi isə Galaxy Z Fold6-da daha geniş buxar kamerası və Galaxy Z Flip-də quraşdırılan ilk buxar kamerası sayəsində maksimum performans təmin edir.

Samsung Notes-da Note Assist sadə və rahat görüş qeydləri üçün tərcümə, xülasə və avtomatik formatlaşdırma təklif edir. Bundan əlavə, yeni daxili transkripsiya funksiyası səs yazılarını birbaşa Qeydlərə köçürməyə, tərcümə etməyə və ümumiləşdirməyə imkan verir. Pdf-lərdəki mətnlər PDF-i Notes-a çevirmək funksiyasından istifadə etməklə tərcümə oluna və üst-üstə qoyula bilər - o, hətta şəkillər və qrafiklərdəki mətni dəstəkləyir. Samsung Keyboard-un yeni əlavə edilmiş Composer xüsusiyyəti sadə e-poçt mətni üçün açar sözləri və dəstəklənən sosial media proqramları əsasında mətn təklif edir. Xüsusilə sosial media üçün Composer əvvəlki mesajları təhlil edərək üslubunuzu ona uyğunlaşdırır. Bundan əlavə, Galaxy AI sayəsində S Pen imkanları genişlənib. Yeni Sketch to Image proqramı isə sizə Qalereyada və ya Note ekranında şəkil çəkərkən seçimləri təklif edir və daha mürəkkəb sənət əsərləri yaratmağa imkan verir.

Galaxy Z Fold6 sizə Samsung-un Google ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığı vasitəsilə iş tərzinizi, əyləncənizi və məlumat ilə işinizi dəyişməyə imkan verir. Ən son Google Gemini proqramı yeni Galaxy Z seriyasına tam inteqrasiya olunub və sizə birbaşa telefonunuzda öz süni intellekt köməkçisini təqdim edir.

Yeni geniş bucaqlı 50 meqapiksellik və ultra geniş bucaqlı 12 meqapiksellik sensorlar görüntülərdə aydın detallarla təkmilləşdirilmiş kamera performansını təmin edir. Yeni 50 meqapiksellik matriks səssiz fotoşəkillər üçün 2x optik böyütmə, süni böyütmə funksiyası isə 10x böyütmə ilə çəkiliş aparmağa imkan verir. HDR funksiyası ilə tamamlanan gecə çəkiliş funksiyası zəif işıqda belə daha parlaq videolar çəkməyə imkan verir və populyar sosial proqramların imkanlarını genişləndirir. Gecə çəkilişi funksiyası indi Instagram proqramında mövcuddur, beləliklə siz gecələr heyrətamiz fotolar çəkə və onları birbaşa tətbiqdən göndərə və ya paylaşa bilərsiniz.

Galaxy Z Fold6 və Flip6, başdan sona aparat təçhizatı, real vaxt rejimində təhlükənin aşkarlanması və birgə mühafizə vasitəsilə kritik məlumatları və zəiflikləri qorumaq üçün nəzərdə tutulmuş Samsung Galaxy-nin çoxsəviyyəli təhlükəsizlik platforması olan Samsung Knox tərəfindən qorunur. Süni intellekt dövründə Samsung sizə cihaz parametrlərini seçmək imkanı verməyi hədəfləyir. Beləliklə, siz Galaxy AI parametrləri vasitəsilə süni intellektin işini yaxşılaşdırmaq üçün məlumatlarınızın istifadəsinə tam nəzarət edə bilərsiniz. Əlavə qorunma səviyyəsi olaraq, Enhanced Data Protection Samsung Cloud istifadə edərək məlumatların ehtiyat nüsxəsini çıxararkən, sinxronizasiya edərkən və bərpa edərkən başdan-başa şifrələməni təmin edir. Yeni Galaxy Z seriyası həmçinin Knox Vault, Security & Privacy Dashboard, Auto Blocker, paskeys, Secure Wi-Fi və Quick Share-də şəxsi paylaşma daxil olmaqla Samsung-un təhlükəsizlik və məxfilik xüsusiyyətlərinin genişləndirilmiş siyahısı ilə dəstəklənir.

Ən yüksək keyfiyyətli səs təmin etmək üçün Galaxy Buds3 Pro qabaqcıl avadanlıqla təchiz edilib. Galaxy Buds3 Pro yüksək diapazonda mürəkkəb və aydın səsın bərpası üçün təkmilləşdirilmiş 2 zolaqlı dinamiklərə, həmçinin yolda kristal təmiz səs üçün ikili gücləndiricilərə malikdir. İndi, SSC kodek ilə ikiqat seçmə sürətini dəstəkləyən Ultra Yüksək Keyfiyyətli Audio ilə siz nəzərdə tutulduğu kimi yüksək dəqiqlikli audioya qulaq asa və hər bir səsdən həzz ala bilərsiniz. Səs keyfiyyətinin bu səviyyəsi telefon zənglərinə də aiddir.

Galaxy Z-nin ən son seriyası Samsung-un mobil texnologiyanın dizaynını və qablaşdırmasını yenidən düşünərək insanlar və planet üçün daha az xərclə daha çox iş görmək öhdəliyini təsdiqləyir. İlk dəfə olaraq Samsung təkrar emal edilmiş qızıl və misdən istifadə edərək Galaxy Z Fold6 və Flip625-də təkrar emal materiallarının istifadəsini genişləndirməyə davam edir.

Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Galaxy Buds3 və Buds3 Pro haqqında ətraflı məlumat üçün https://www.samsung.com/az/ səhifəsinə keçin.

İyulun 24-dən avqustun 7-dək keçiriləcək ilkin satışlar müddətində Galaxy Z Fold6 əldə edən hər kəsə Galaxy Buds3 və S Pen Case, Galaxy Z Flip6 alanlara isə Galaxy Buds3 hədiyyə ediləcək. Əlavə olaraq, Brand Store-lardan Galaxy Z Flip6 əldə edənləri Buds3 ve xususi keys hədiyyəsi gözləyir.

