Son günlər sosial şəbəkələrdə “İsa Bulağı” istirahət kompleksində bir çaynik çayın 32 manat olmasına dair məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı “Operativ Media” restoranın mövqeyini öyrənib. Bildirilib ki, yayılan iddialar əsassızdır.

Hazırda restoranda 1 çaynik çay 10 AZN-dir: “Digər qiymətlər də baha deyil. “Samovar”la çay dəstgahı isə 30 AZN-dir”.

